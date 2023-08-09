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  1. Суспільство

Буде важко звикнути: із центру екрану iPhone приберуть червону кнопку завершення виклику

23:00, 9 серпня 2023
Користувачі скаржаться в соцмережах, що до нового місця розташування кнопки доведеться звикати.
Буде важко звикнути: із центру екрану iPhone приберуть червону кнопку завершення виклику
Фото: gsminfo.com.ua
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Компанія Apple планує перенести кнопку завершення виклику в новому програмному забезпеченні iPhone. Про це повідомляє CNBC.

Так, у бета-версії iOS 17 Apple перемістила кнопку «Завершити дзвінок» з центру екрану в правий нижній кут - користувачі скаржаться в соцмережах, що до нового місця розташування кнопки доведеться звикати.

В iOS 17 червона кнопка завершення виклику розташовується внизу вертикального ряду кнопок за поруч із кнопками для виклику FaceTime і переходу до набору номера. 

У більшості користувачів ще немає iOS 17. Вона доступна тільки в бета-версії і призначена для людей, готових допомогти Apple виявляти помилки.

«Легко уявити, як людина з м'язовою пам'яттю, що формувалася роками, коли вона клала слухавку, випадково натискає на те місце, де раніше була ця кнопка. Деякі люди вже написали в соціальних мережах, що може знадобитися деякий час, щоб звикнути до нового розташування кнопки», - зазначає видання.

Зазначається, що  iOS 17 буде випущена для всіх iPhone восени, незабаром після анонсу нових моделей iPhone.

В оновленому програмному забезпеченні з'явиться розшифровка голосової пошти в режимі реального часу, «картки контактів», щоб користувачі могли обирати фотографію іншої людини, яку відображають під час набору номера, і призначений для користувача інтерфейс із більш жирним шрифтом.

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