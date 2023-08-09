Будет трудно привыкнуть: с центра экрана iPhone уберут красную кнопку завершения вызова

Пользователи жалуются в соцсетях, что к новому местоположению кнопки придется привыкать.

Фото: gsminfo.com.ua

Apple планирует перенести кнопку завершения вызова в новом программном обеспечении iPhone. Об этом сообщает CNBC.

Так, в бета-версии iOS 17 Apple переместила кнопку «Завершить звонок» из центра экрана в правый нижний угол – пользователи жалуются в соцсетях, что к новому местоположению кнопки придется привыкать.

В iOS 17 красная кнопка завершения вызова размещается внизу вертикального ряда кнопок рядом с кнопками для вызова FaceTime и перехода к набору номера.

У большинства пользователей еще нет iOS 17. Она доступна только в бета-версии и предназначена для людей, готовых помочь Apple обнаруживать ошибки.

«Легко представить, как человек с мышечной памятью, формировавшийся годами, когда он клал трубку, случайно нажимает на то место, где раньше была эта кнопка. Некоторые люди уже написали в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы свыкнуться с новым расположением кнопки», - отмечает издание.

iOS 17 будет выпущена для всех iPhone осенью, вскоре после анонса новых моделей iPhone.

В обновленном программном обеспечении появится расшифровка голосовой почты в режиме реального времени, «карты контактов», чтобы пользователи могли выбирать фотографию другого человека, отображаемую во время набора номера, и пользовательский интерфейс с более жирным шрифтом.

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