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Комітет Ради підтримав подвоєння податку на прибутки банків під час війни

12:15, 29 вересня 2023
Голосування в парламенті відбудеться на наступному тижні.
Комітет Ради підтримав подвоєння податку на прибутки банків під час війни
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів затвердив доопрацьований законопроект про додаткове оподаткування прибутків банків під час війни №9656д. Про це повідомив член Комітету Ярослав Железняк.

Голосування в парламенті відбудеться на наступному тижні.

За словами нардепа, після консультацій з НБУ та Мінфіном підготовлена нова версія, щоб уникнути створення нового виду податку.

«За пропозицією НБУ вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). За оцінкою колег фіскальний ефект буде такий самий, як і в основному: +10 млрд грн в рік», - повідомив депутат.

Попередньо таку концепцію погодив і МВФ, але консультації ще будуть тривати до другого читання.

Депутат також повідомив, що такий податок вводиться на 2024-2025 рік, щоб уникнути «ретроспективних норм на 2023 рік».

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