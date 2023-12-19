У НСЗУ пояснили – як діяти пацієнту при відмові у безоплатному лікуванні

У Нацслужбі здоров’я наголошують, що реагують на кожне звернення.

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Програма медичних гарантій покриває всі медичні послуги: від консультацій та обстежень до лікування й реабілітації. Попри це, розповідають у Національній службі здоров’я України, трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у гарантованому безоплатному лікуванні.

Як діяти пацієнту в таких випадках пояснили у НСЗУ.

Так, перш за все, радять звернутися по роз’яснення до керівника лікарні. Якщо це не дало результату — потрібно подати скаргу до НСЗУ.

У Нацслужбі здоров’я наголошують, що реагують на кожне звернення.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію. Подати звернення до НСЗУ можна:

через електронну форму на сайті, або за безоплатним номером 16-77;

листом на електронну пошту [email protected] або звичайною поштою;

написавши звернення на особистому прийомі громадян.

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