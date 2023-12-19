В НСЗУ объяснили – как действовать пациенту при отказе в бесплатном лечении

В Нацслужбе здоровье подчеркивают, что реагируют на каждое обращение.

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Программа медицинских гарантий покрывает все медицинские услуги: от консультаций и исследований до лечения и реабилитации. Несмотря на это, рассказывают в Национальной службе здоровья Украины, бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении.

Как действовать пациенту в таких случаях объяснили в НСЗУ.

Так, прежде всего, советуют обратиться за разъяснениями к руководителю больницы. Если это не дало результата – нужно подать жалобу в НСЗУ.

В Нацслужбе здоровье подчеркивают, что реагируют на каждое обращение.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию. Подать обращение в НСЗУ можно:

через электронную форму на сайте или по безвозмездному номеру 16-77;

письмом на электронную почту [email protected] или обычной почтой;

написав обращение на личном приеме граждан.

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