9 червня – яке сьогодні свято та головні події

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів.

Фото: Adobe Stock

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У вівторок, 9 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято присвячене дружбі, взаємній підтримці та вдячності людям, які роблять наше життя яскравішим і допомагають долати труднощі. Точне походження свята достеменно невідоме, однак воно набуло популярності в багатьох країнах світу як нагадування про важливість щирих людських стосунків.

Також 9 червня Всесвітній день акредитації. Метою цього дня є привернення уваги до ролі акредитації у забезпеченні якості, безпеки та надійності продукції, послуг і процесів.

А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Дата свята обрана невипадково: саме 9 червня 1948 року було створено Міжнародна рада архівів під егідою ЮНЕСКО. З нагоди 60-річчя цієї події 2008 року було започатковано Міжнародний день архівів.

9 червня святкують Всесвітній день технічного обслуговування. Його започаткував Глобальний форум з технічного обслуговування та управління активами, щоб привернути увагу до важливості технічного обслуговування в сучасному світі. Мета цього дня — вшанувати фахівців, які забезпечують безпечну та безперебійну роботу промислового обладнання, транспорту, енергетичних систем, лікарень, водопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури.

А ще 9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Кельтське мистецтво відоме своїми складними орнаментами, вузловими візерунками, спіралями, переплетеннями та символами, що часто не мають початку й кінця — як знак вічності, циклічності життя та зв’язку людини з природою.

Яке сьогодні церковне свято

9 червня віряни святкують День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Він прославився як ревний захисник православного вчення про Ісуса Христа та активно боровся проти єресей свого часу. Найвідомішою подією його служіння стала участь у Ефеському соборі 431 року, де було засуджено вчення Несторія. Святитель Кирило відстоював істину про те, що Ісус Христос є одночасно істинним Богом і істинною Людиною, а Пресвяту Діву Марію належить називати Богородицею.

Календар важливих подій за 9 червня

1534 рік — Французький мореплавець Жак Картьє під час своєї першої експедиції до Північної Америки відкриває для європейців річку Святого Лаврентія, яка згодом стане ключовим торговим шляхом у колонізації Канади;

1786 рік — У Нью-Йорку вперше з’явилося морозиво у вільному продажу;

1822 рік — У США офіційно отримали патент на першу штучну щелепу, що стає значним досягненням у розвитку протезування;

1866 рік — На території сучасного Закарпаття падає метеорит, пізніше його назвали «Княгиня»;

1889 рік — У Римі, на площі, де було спалено Джордано Бруно, урочисто відкривають пам’ятник філософу, який стає символом вільнодумства і боротьби за наукову істину;

1898 рік — Велика Британія офіційно отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду терміном на 99 років;

1920 рік — Відступаючи з Києва, польські війська руйнують всі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст;

1934 рік — На екрани вперше виходить мультфільм із новим персонажем студії Disney — темпераментним каченям Дональдом Даком;

1984 рік — Гільдія кіноакторів США приймає Дональда Дака як почесного члена, офіційно визнавши внесок персонажа у розвиток екранного мистецтва;

1988 рік — Український легкоатлет Сергій Бубка підкорює нову висоту в історії стрибків із жердиною — 6,05 м на змаганнях у Братиславі, встановивши світовий рекорд;

1994 рік — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про рішення перенести столицю держави з Алма-Ати до Акмоли (нині — Астана);

2009 рік — В Україні відбувається прем’єра фільму “Las Meninas” режисера Ігоря Подольчака.

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