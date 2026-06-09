9 июня – какой сегодня праздник и главные события

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей.

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Во вторник, 9 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Этот неофициальный праздник посвящен дружбе, взаимной поддержке и благодарности людям, которые делают нашу жизнь ярче и помогают преодолевать трудности. Точное происхождение праздника доподлинно неизвестно, однако он приобрел популярность во многих странах мира как напоминание о важности искренних человеческих отношений.

Также 9 июня Всемирный день аккредитации. Целью этого дня является привлечение внимания к роли аккредитации в обеспечении качества, безопасности и надежности продукции, услуг и процессов.

А еще 9 июня Международный день архивов. Дата праздника выбрана неслучайно: именно 9 июня 1948 г. был создан Международный совет архивов под эгидой ЮНЕСКО. По случаю 60-летия этого события в 2008 году был начат Международный день архивов.

9 июня празднуют Всемирный день технического обслуживания. Его основал Глобальный форум по техническому обслуживанию и управлению активами, чтобы привлечь внимание к важности технического обслуживания в современном мире. Цель этого дня — отметить специалистов, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу промышленного оборудования, транспорта, энергетических систем, больниц, водоснабжения и других объектов критической инфраструктуры.

А еще 9 июня Международный день кельтского искусства. Кельтское искусство известно своими сложными орнаментами, узловыми узорами, спиралями, переплетениями и символами, часто не имеющими начала и конца, как знак вечности, цикличности жизни и связи человека с природой.

Какой сегодня церковный праздник

9 июня верующие празднуют День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Он прославился как ревностный защитник православного учения об Иисусе Христе и активно боролся против ересей своего времени. Самым известным событием его служения стало участие в Эфесском соборе 431 года, где было осуждено учение Нестория. Святитель Кирилл отстаивал истину о том, что Иисус Христос является одновременно истинным Богом и истинным Человеком, а Пресвятую Деву Марию следует называть Богородицей.

Календарь важных событий за 9 июня

1534 — Французский мореплаватель Жак Картье во время своей первой экспедиции в Северную Америку открывает для европейцев реку Святого Лаврентия, которая впоследствии станет ключевым торговым путем в колонизации Канады;

1786 год — В Нью-Йорке впервые появилось мороженое в свободной продаже;

1822 — В США официально получили патент на первую искусственную челюсть, что становится значительным достижением в развитии протезирования;

1866 — На территории современного Закарпатья падает метеорит, позже его назвали «Княгиня»;

1889 — В Риме, на площади, где был сожжен Джордано Бруно, торжественно открывают памятник философу, который становится символом свободомыслия и борьбы за научную истину;

1898 год — Великобритания официально получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;

1920 год — Отступая из Киева, польские войска разрушают все мосты через Днепр, в частности Николаевский цепной мост;

1934 год — На экраны впервые выходит мультфильм с новым персонажем студии Disney — темпераментным утенком Дональдом Даком;

1984 год — Гильдия киноактеров США принимает Дональда Дака как почетного члена, официально признав вклад персонажа в развитие экранного искусства;

1988 год — Украинский легкоатлет Сергей Бубка покоряет новую высоту в истории прыжков с шестом — 6,05 м на соревнованиях в Братиславе, установив мировой рекорд;

1994 год — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявляет о решении перенести столицу государства из Алма-Аты в Акмолу (ныне — Астана);

2009 год — В Украине проходит премьера фильма “Las Meninas” режиссера Игоря Подольчака.

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