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Владимир Зеленский раскрыл подробности «позитивного» разговора с Уиткоффом и Кушнером

08:20, 9 июня 2026
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Владимир Зеленский выразил благодарность за готовность США работать над тем, чтобы придать импульс дипломатии для прекращения войны России против Украины.
Владимир Зеленский раскрыл подробности «позитивного» разговора с Уиткоффом и Кушнером
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «очень позитивный» разговор с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и высоко оценил их готовность работать над урегулированием войны в Украине в ближайшие недели.

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«Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы придать импульс дипломатии для завершения войны России против Украины. Понимаем, насколько много внимания мира приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель относительно мира в Европе остается в повестке дня», — заявил он.

По словам украинского лидера, также были обсуждены перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Зеленский проинформировал о имеющихся у Украины данных относительно того, на что настроены в Москве.

«Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство», — добавил он.

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США россия Украина война Владимир Зеленский

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