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Володимир Зеленський розкрив подробиці «позитивної» розмови з Віткоффом і Кушнером

08:20, 9 червня 2026
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Володимир Зеленський висловив вдячність за готовність США працювати, щоб надати імпульс дипломатії для припинення війни Росії проти України.
Володимир Зеленський розкрив подробиці «позитивної» розмови з Віткоффом і Кушнером
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів «дуже позитивну» розмову з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і високо оцінив їхню готовність працювати над врегулюванням війни в Україні найближчими тижнями.

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«Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному», - заявив він.

За словами українського лідера, також обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Зеленський поінформував про наявні у України дані щодо того, на що налаштовані в Москві.

«Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність», - додав він.

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США росія Україна війна Володимир Зеленський

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