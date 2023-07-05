Нові зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня – текст

Питання відрядження суддів тепер буде розглядати ВККС.

Джерело фото: Судова влада

Вища рада правосуддя 4 липня 2023 року затвердила зміни до «Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)».

Затверджені зміни, зокрема, пов’язані з відновленням у червні діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомили також у ВРП, після формування повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів на початку червня 2023 року, передано 23 матеріали та документи про відрядження та дострокове закінчення відрядження суддів, які перебували на розгляді Вищої ради правосуддя та розгляд яких не завершено.

ВРП підкреслила, що продовження розгляду зазначених матеріалів має здійснюватися Комісією невідкладно, а завершення їх розгляду має відбутися в розумні строки.

Зміни, погоджені Радою правосуддя, виглядають наступним чином:

Пункт 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«3. Державна судова адміністрація України надсилає повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді або дострокового закінчення відрядження судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а в період відсутності її повноважного складу – до Вищої ради правосуддя, протягом десяти днів з дати отримання звернення, зазначеного у пункті 2 цього розділу.

Таке повідомлення надсилається стосовно кожного суду окремо».

У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Розгляд питання щодо внесення подання про відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не пізніше ніж за тридцять днів із дня одержання повідомлення Державної судової адміністрації України.

Підготовка до розгляду та розгляд Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання здійснюється відповідно до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Для розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання щодо внесення подання про відрядження суддя надає до Комісії згоду на відрядження його до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя згідно зі встановленою формою (додаток 1), довідку (додаток 2), а також інші документи, перелік яких зазначений у згоді на відрядження, що можуть бути враховані під час вирішення питання про відрядження судді.

У разі неможливості надання довідки головою суду або виконувачем його обов’язків вона може бути посвідчена керівником відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України або Державної судової адміністрації України»;

3) пункт 11-1 викласти в такій редакції:

«11-1. За результатами розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає одне з таких рішень:

про внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді;

про відмову у внесенні до Вищої ради правосуддя подання про дострокове закінчення відрядження судді;

про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді»;

4) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо внесення подання про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації або про дострокове закінчення відрядження судді, подані відповідним суддею документи (за наявності) та інші документи, які обґрунтовують рішення (за наявності), надсилаються до Вищої ради правосуддя протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надсилається до Державної судової адміністрації України протягом трьох робочих днів після його прийняття».

Розділ VII доповнити абзацом шостим такого змісту:

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України невідкладно продовжує розгляд матеріалів про відрядження судді та про дострокове закінчення відрядження судді, розгляд яких не завершено Вищою радою правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та завершує його протягом розумного строку. Оголошення про призначення таких питань до розгляду оприлюднюється на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного робочого дня після визначення дати, часу і місця розгляду такого питання».

Нагадаємо, що після того, як ВККС та Вища рада правосуддя втратили повноважний склад, у 2022-2023 роках питання відрядження суддів одноособово розглядав вже колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв у координації з Державною судовою адміністрацією і Секретаріатом ВРП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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