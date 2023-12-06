КСУ розглядає справу про пенсійне забезпечення пенсіонерів органів прокуратури

До суду звернулися зі скаргою на окремі законодавчі приписи щодо пенсійного забезпечення пенсіонерів органів прокуратури, які працюють.

Фото: КСУ

Другий сенат Конституційного Суду України у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Віктора Приходька, який оспорює окремі законодавчі приписи щодо пенсійного забезпечення пенсіонерів органів прокуратури, які працюють. Про це повідомляється на сайті КСУ.

Зазначається, що під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський зазначив, що Приходько Віктор Валерійович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 8, статті 22, частинам першій, другій статті 24, частині першій статті 58, частині першій статті 64 Конституції України абзац перший пункту 13-1 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058-IV зі змінами (далі – Закон № 1058), абзац сімдесятий підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII (далі – Закон № 2148).

Відповідно до абзацу сімдесятого підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону № 2148 до розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону № 1058 було внесено зміни, зокрема його доповнено пунктом 13-1.

Згідно з абзацом першим пункту 13-1 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону № 1058 «з 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“(крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) на умовах законів України „Про державну службу“, „Про прокуратуру“, „Про статус народного депутата України“, „Про наукову і науково-технічну діяльність“ у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України „Про державну службу“ від 10 грудня 2015 року № 889–VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України „Про прокуратуру“, „Про судоустрій і статус суддів“, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Віктор Приходько з 29 травня 2015 року перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (далі – Управління) та отримує пенсію за вислугу років, обчислену відповідно до статті 50-1 Закону України „Про прокуратуру“ від 5 листопада 1991 року № 1789–XII зі змінами (далі – Закон № 1789).

З 1 липня 2018 року заявнику почали виплачувати пенсію у розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.

Віктор Приходько звернувся до Управління із заявою щодо відновлення виплати йому пенсії, призначеної відповідно до Закону № 1789, у повному обсязі. Управління відмовило йому в задоволенні заяви, обґрунтовуючи це змінами в регулюванні відповідних правовідносин. Після цього автор клопотання оскаржив дії Управління в судах, які відмовили в задоволенні позову.

На думку суб’єкта права на конституційну скаргу, застосування оспорюваних приписів Закону № 1058, Закону № 2148 призвело до „обмеження права на набуту з 01.10.2011 по 03.10.2017 пенсію працюючих на посадах прокурора пенсіонерів органів прокуратури“.

Повідомляється, що суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до Президента України, Голови Верховної Ради України, низки інших органів державної влади, закладів вищої освіти та членів Науково-консультативної ради КСУ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Таким чином, Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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