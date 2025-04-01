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ВРП звільнила суддю Першотравневого райсуду Донецької області Дмитра Демочка

11:48, 1 квітня 2025
Вища рада правосуддя вільнила суддю Першотравневого районного суду Донецької області Дмитра Демочка за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Першотравневого райсуду Донецької області Дмитра Демочка
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Вища рада правосуддя 1 квітня вирішила звільнити Дмитра Демочка з посади судді Першотравневого райсуду Донецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомляє ВРП. 

Зазначається, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Першотравневого районного суду Донецької області Дмитра Демочка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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суд суддя ВРП

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