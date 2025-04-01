Практика судів
  1. В Україні

ДБР викрило схему з переведення військовослужбовців до тилових підрозділів

13:19, 1 квітня 2025
За переведення до до частин, що не задіяні в активних бойових діях, учасники схеми вимагали від військовослужбовців по 8 тисяч доларів.
ДБР викрило схему з переведення військовослужбовців до тилових підрозділів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом організаторам протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до частин, що не задіяні в активних бойових діях. Серед учасників оборудки колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що у середньому «такса» становила 8 тисяч доларів.

Так, заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

«Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте, завдяки ретельній роботі правоохоронців, їхні дії вдалося повністю задокументувати», — зазначили в ДБР.

Всім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР повідомило про підозру (ч. 1 ст. 369-2 КК України) чотирьом військовослужбовцям, які за гроші скористались цією схемою та «вирішили питання» про переведення до тилових військових частин.

Загалом, у ході досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють понад 150 фактів можливого незаконного переведення у тил військових за цією схемою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар ДБР військовослужбовці військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність – Мінекономіки

З 1 квітня забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленою критичністю.

Відтепер чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта – Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Блокування банком рахунку є правомірним, якщо клієнт використав рахунок фізособи для підприємницької діяльності — Верховний Суд

Позивачка посилалася на те, що блокування банком її рахунків без законних підстав є порушенням договірних зобов’язань і прав клієнта на розпорядження своїми коштами.

ЄС готує удар у відповідь по Big Tech і американських банках через мегатарифи Трампа

ЄС може націлитися на американські банки J.P. Morgan або Bank of America, а також техногігантів — соціальну мережу X Ілона Маска, пошуковик Google або онлайн-ретейлера Amazon.

У Львові «активіст» захопив крісло головуючої судді та нецензурно висловився на адресу судді і прокурора

Вищу раду правосуддя просять відреагувати на хуліганські дії в залі судового засідання

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва