ДБР викрило схему з переведення військовослужбовців до тилових підрозділів

За переведення до до частин, що не задіяні в активних бойових діях, учасники схеми вимагали від військовослужбовців по 8 тисяч доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом організаторам протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до частин, що не задіяні в активних бойових діях. Серед учасників оборудки колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що у середньому «такса» становила 8 тисяч доларів.

Так, заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

«Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте, завдяки ретельній роботі правоохоронців, їхні дії вдалося повністю задокументувати», — зазначили в ДБР.

Всім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР повідомило про підозру (ч. 1 ст. 369-2 КК України) чотирьом військовослужбовцям, які за гроші скористались цією схемою та «вирішили питання» про переведення до тилових військових частин.

Загалом, у ході досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють понад 150 фактів можливого незаконного переведення у тил військових за цією схемою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.