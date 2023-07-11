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  1. Судова практика

На Хмельниччині дружина військового через суд домоглась визнання факту загибелі чоловіка на війні

09:20, 11 липня 2023
Жінка втратила зв'язок з чоловіком після 24 березня 2022 року, від військової частини у травні вона отримала матеріали службового розслідування, в яких йдеться, що він загинув 24 березня 2022 року на Харківщині у результаті танкового обстрілу.
На Хмельниччині дружина військового через суд домоглась визнання факту загибелі чоловіка на війні
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Оголосити чоловіка-військовослужбовця загиблим під час виконання військового обов`язку із захисту України в російсько-українській війні – з такою заявою до суду звернулася жителька Хмельниччини. Вона розповіла, що втратила зв'язок з чоловіком після 24 березня 2022 року. Від військової частини у травні отримала матеріали службового розслідування, в яких йдеться, що він загинув 24 березня 2022 року на Харківщині у результаті танкового обстрілу: в автомобіль потрапив снаряд. Евакуювати тіло можливості не було. 

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив її заяву й оголосив військовослужбовця загиблим. Проте Міністерство оборони України з таким рішенням не погодилося. В апеляційній скарзі зазначило, що до закінчення шестимісячного строку з часу завершення воєнних дій визнання судом особи померлою суперечить вимогам закону. Тому просило апеляційний суд у задоволенні заяви відмовити. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Колегія суддів ХАС констатувала законність рішення суду першої інстанції, зазначивши, що цивільне законодавство передбачає декілька підстав для оголошення фізичної особи померлою:

  • тривала безвісна відсутність, тобто якщо у місці постійного проживання фізичної особи немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років;
  • особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, якщо у місці постійного проживання фізичної особи немає відомостей про місце її перебування протягом шести місяців;
  • за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру фізична особа може бути оголошена судом померлою протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • якщо особа пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, в такому випадку вона може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. При цьому, суду надано право оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців (постанова Верховного Суду від 11.04.2019 року у справі № 490/342/17).

«… враховуючи конкретні обставини справи, оголошення особи померлою можливе і після спливу шести місяців з дня настання відповідної події, в даному випадку, загибелі військовослужбовця під час його перебування в автомобілі ГАЗ 66, у який влучив снаряд, випущений з танку РФ», – зауважив ХАС та залишив без задоволення апеляційну скаргу Міноборони.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/11198/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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