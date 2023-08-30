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  1. Судова практика
  2. / Касаційний цивільний суд

Належним відповідачем у справі про відновлення доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження є Мін’юст – ВС

15:03, 30 серпня 2023
Позивачка просила суд зобов’язати відповідача відновити їй доступ до АСВП, який вона втратила 24 лютого 2022 року у зв’язку із запровадженням воєнного стану.
Належним відповідачем у справі про відновлення доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження є Мін’юст – ВС
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Право на відновлення доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) надає Міністерство юстиції України, а не Державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором реєстрів. До такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі за позовом приватної виконавиці до ДП «Національні інформаційні системи».

Як розповіли у Верховному Суді, позивачка просила суд зобов’язати відповідача відновити їй доступ до АСВП, який вона втратила 24 лютого 2022 року у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану. Через агресію росії відповідач призупинив доступ усіх користувачів до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, зокрема до АСВП. Міністерство юстиції України було долучене до справи як третя особа.

Як установили суди, позивачка працювала приватним виконавцем у м. Маріуполі Донецької області. У своєму позові вона вказала на те, що перебуває на неокупованій території України, на якій не ведуться бойові дії, тож жодної загрози несанкціонованого доступу до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, у неї немає.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову. Верховний Суд погодився з їхніми висновками, однак змінив мотивувальну частину рішень.

Верховний Суд керувався тим, що саме на Міністерство юстиції України як на суб’єкта владних повноважень покладено повноваження щодо тимчасового зупинення, створення та забезпечення функціонування АСВП. Водночас ДП «Національні інформаційні системи» визначено адміністратором реєстрів, основною метою якого є саме технічне та технологічне забезпечення створення і супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Міністерства юстиції України.

Суд відмовив у позові з підстав пред’явлення його до неналежного відповідача й констатував, що належним відповідачем у цій справі є Міністерство юстиції України. При цьому клопотань про заміну неналежного відповідача або про залучення Міністерства юстиції України до участі у справі як співвідповідача позивачка не подавала.

Постанова КЦС ВС від 2 серпня 2023 року у справі № 761/13310/22 (провадження № 61-4779св23).

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