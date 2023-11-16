На Закарпатті суд скасував рішення сільської ради щодо припинення закладу загальної середньої освіти шляхом приєднання

У суді зазначили, що реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за рік до його прийняття.

Закарпатський окружний адміністративний суд скасував рішення сільської ради щодо припинення функціонування закладу загальної середньої освіти.

У суді зазначили, що реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до його прийняття.

У судовому засіданні суд встановив, що відповідач не оприлюднив проєкт оскаржуваного рішення щодо припинення закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів шляхом приєднання, а оприлюднив проєкт зовсім іншого рішення - про початок реорганізації зазначеного закладу середньої освіти, що прямо порушує вимоги Закону України "Про повну загальну середню освіту".

До того ж питання припинення школи стосується реалізації та захисту прав і свобод громадян - жителів територіальної громади, задоволення їх інтересів у сфері освіти, а тому відповідно до закону необхідним є проведення громадських слухань з цього питання.

Суд з’ясував, що громадські обговорення, які відбулися, стосувалися питання реорганізації школи без наміру її ліквідації.

Суд зауважив, що прийняття відповідачем оскаржуваного рішення всупереч вимогам Законів України "Про місцеве самоврядування"» та "Про повну загальну середню освіту" призвело до порушення права членів територіальної громади бути належним чином та завчасно повідомленими про час та місце громадських слухань з соціальних питань та врахування їх думки при прийнятті рішення про припинення закладу освіти, яке безпосередньо впливає на конституційне право жителів територіальної громади на освіту.

З текстом зазначеного рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/1301/23.

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