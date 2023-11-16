На Закарпатье суд отменил решение сельского совета о прекращении заведения общего среднего образования путем присоединения

В суде отметили, что реорганизация, изменение типа, ликвидация заведения общего среднего образования в сельской местности допускается только после общественного обсуждения проекта решения учредителя, обнародованного не менее чем за год до его принятия.

Закарпатский окружной административный суд отменил решение сельского совета по прекращению функционирования заведения общего среднего образования.

Как сообщили в суде, реорганизация, изменение типа, ликвидация заведения общего среднего образования в сельской местности допускается только после общественного обсуждения проекта решения учредителя, обнародованного не менее чем за один год до его принятия.

В судебном заседании суд установил, что ответчик не обнародовал проект обжалуемого решения о прекращении заведения общего среднего образования I-II степеней путем присоединения, а обнародовал проект совсем другого решения – о начале реорганизации указанного заведения среднего образования, прямо нарушающего требования Закона Украины "О полном общем среднем образовании".

К тому же вопрос прекращения школы касается реализации и защиты прав и свобод граждан - жителей территориальной общины, удовлетворения их интересов в сфере образования, а потому в соответствии с законом необходимо проведение общественных слушаний по этому вопросу.

Суд выяснил, что состоявшиеся общественные обсуждения касались вопроса реорганизации школы без намерения ее ликвидации.

Суд отметил, что принятие ответчиком обжалуемого решения вопреки требованиям Законов Украины «О местном самоуправлении» и «О полном общем среднем образовании» привело к нарушению права членов территориальной общины быть должным образом и заранее уведомленным о времени и месте общественных слушаний по социальным вопросам и учет их мнения при принятии решения о прекращении учебного заведения, непосредственно влияющего на конституционное право жителей территориальной общины на образование.

С текстом указанного решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под №260/1301/23.

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