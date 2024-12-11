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На Прикарпатті чоловік вкрав автомобіль, щоб привезти до монастиря козу — як його покарав суд

17:35, 11 грудня 2024
Суд вирішив призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.
На Прикарпатті чоловік вкрав автомобіль, щоб привезти до монастиря козу — як його покарав суд
Свято-Троїцький Дуконський монастир
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На Івано-Франківщині чоловік, який проживав у Свято-Троїцькому Дуконському монастирі вкрав автомобіль, щоб поїхати по козу. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок у справі № 938/1369/24 виніс Верховинський районний суд Івано-Франківської області.

У матеріалах справи вказується, що подія сталася 23 серпня 2024 року близько 09:00 на території урочища Дуконя в селі Зелене.

У суді чоловік розповів, що пішов вранці по гриби у ліс. Повернувшись з лісу до Свято-Троїцького Дуконського монастиря, де він проживав на той час, побачив на території припаркований автомобіль марки «Нива». Як повідомив йому знайомий, який також проживав з ним у монастирі, цей автомобіль залишив незнайомий чоловік та має ввечері забрати його.

Також обвинувачений зауважив, що на території монастиря люди досить часто залишають свої автомобілі та мотоцикли, коли йдуть в гори. Однак, ні того дня, ні в інші дні власник не забирав автомобіль.

Відтак через 4 дні він вирішив взяти цей автомобіль, щоб привезти до монастиря козу із села Черемошне. Двері автомобіля не були зачинені, однак ключа не було, тому він з`єднав дроти замка запалювання та таким чином завів двигун. Повертаючись назад та проїхавши приблизно 60-70 км, він заїхав у с. Грамотне, щоб забрати до монастиря продукти, однак коли він зупинився біля магазину, до нього під`їхали працівники поліції та повідомили, що власник автомобіля звернувся із заявою про його викрадення. Після цього, автомобіль у нього забрали, а він поїхав із поліцейськими у відділок.

Обвинувачений зазначив, що вину визнає повністю, у вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно та про вчинене шкодує, просить суворо не карати.

Суд вирішив призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.

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