Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Прикарпатье мужчина угнал автомобиль, чтобы привезти в монастырь козу — как его наказал суд

17:35, 11 декабря 2024
Суд решил назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.
На Прикарпатье мужчина угнал автомобиль, чтобы привезти в монастырь козу — как его наказал суд
Свято-Троицкий Дуконский монастырь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области мужчина, проживавший в Свято-Троицком Дуконском монастыре, угнал автомобиль, чтобы поехать за козой. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор по делу №938/1369/24 вынес Верховинский районный суд Ивано-Франковской области.

В материалах дела указывается, что событие произошло 23 августа 2024 около 09:00 на территории урочища Дуконя в селе Зеленое.

В суде мужчина рассказал, что пошел утром за грибами в лес. Вернувшись из леса в Свято-Троицкий Дуконский монастырь, где он проживал в то время, увидел на территории припаркованный автомобиль марки «Нива». Как сообщил ему знакомый, также проживавший с ним в монастыре, этот автомобиль покинул незнакомый мужчина и должен вечером забрать его.

Также обвиняемый отметил, что на территории монастыря люди довольно часто покидают свои автомобили и мотоциклы, когда уходят в горы. Однако ни в тот день, ни в другие дни владелец не забирал автомобиль.

Потом через 4 дня он решил взять этот автомобиль, чтобы привезти в монастырь козу из села Черемошное. Дверь автомобиля не была закрыта, однако ключа не было, поэтому он соединил провода замка зажигания и таким образом завел двигатель. Возвращаясь назад и проехав около 60-70 км, он заехал в с. Грамотне, чтобы забрать в монастырь продукты, однако когда он остановился возле магазина, к нему подъехали сотрудники полиции и сообщили, что владелец автомобиля обратился с заявлением о его угоне. После этого автомобиль у него забрали, а он поехал с полицейскими в отделение.

Обвиняемый отметил, что вину признает полностью, в совершенном искренне раскаивается, понимает, что поступил неправильно и о содеянном сожалеет, просит строго не наказывать.

Суд решил назначить ему наказание и в виде трех лет ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд кража Ивано-Франковск судебная практика похищение автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор на 1800 должностей судей местных судов

Действующие судьи, которые намерены перевестись в другие суды, могут подавать заявления для сдачи квалификационного экзамена.

Владимир Зеленский: «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции»

Зеленский заявил после сообщения Виктора Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

ВККС решила не приглашать Совет судей на презентацию отбора на должности судей

Высшая квалификационная комиссия судей решила, что присутствие Совета судей на «событии года» для потенциальных кандидатов на должности судей местных судов будет лишним.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду