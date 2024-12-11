На Прикарпатье мужчина угнал автомобиль, чтобы привезти в монастырь козу — как его наказал суд

Суд решил назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Свято-Троицкий Дуконский монастырь

В Ивано-Франковской области мужчина, проживавший в Свято-Троицком Дуконском монастыре, угнал автомобиль, чтобы поехать за козой. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор по делу №938/1369/24 вынес Верховинский районный суд Ивано-Франковской области.

В материалах дела указывается, что событие произошло 23 августа 2024 около 09:00 на территории урочища Дуконя в селе Зеленое.

В суде мужчина рассказал, что пошел утром за грибами в лес. Вернувшись из леса в Свято-Троицкий Дуконский монастырь, где он проживал в то время, увидел на территории припаркованный автомобиль марки «Нива». Как сообщил ему знакомый, также проживавший с ним в монастыре, этот автомобиль покинул незнакомый мужчина и должен вечером забрать его.

Также обвиняемый отметил, что на территории монастыря люди довольно часто покидают свои автомобили и мотоциклы, когда уходят в горы. Однако ни в тот день, ни в другие дни владелец не забирал автомобиль.

Потом через 4 дня он решил взять этот автомобиль, чтобы привезти в монастырь козу из села Черемошное. Дверь автомобиля не была закрыта, однако ключа не было, поэтому он соединил провода замка зажигания и таким образом завел двигатель. Возвращаясь назад и проехав около 60-70 км, он заехал в с. Грамотне, чтобы забрать в монастырь продукты, однако когда он остановился возле магазина, к нему подъехали сотрудники полиции и сообщили, что владелец автомобиля обратился с заявлением о его угоне. После этого автомобиль у него забрали, а он поехал с полицейскими в отделение.

Обвиняемый отметил, что вину признает полностью, в совершенном искренне раскаивается, понимает, что поступил неправильно и о содеянном сожалеет, просит строго не наказывать.

Суд решил назначить ему наказание и в виде трех лет ограничения свободы.

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