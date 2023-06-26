Зеленський обговорив з Байденом контрнаступ ЗСУ і спробу заколоту в рф

Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Офіс Президента.

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію на полі бою, а також поділилися оцінками процесів, які відбуваються в росії.

«Учорашні події викрили слабкість путінського режиму», – заявив Зеленський.

За його словами, світ повинен тиснути на росію до відновлення міжнародного порядку.

Глава держави подякував колезі за неослабну підтримку України, особливо відзначивши надання передових систем ППО «Петріот».

Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба. У цьому контексті він подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку коаліції винищувачів.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці, зокрема збільшення вогневих спроможностей України на полі бою з акцентом на далекобійних засобах ураження.

«Вдячний за вашу готовність і готовність американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявив Зеленський.

Президенти скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Також лідери обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.

Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком.

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