Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

Догана прокурору: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За неналежне виконання обов’язків прокурор Бучанської прокуратури отримав догану

  1. В Україні

Зеленський обговорив з Байденом контрнаступ ЗСУ і спробу заколоту в рф

09:17, 26 червня 2023
Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба.
Зеленський обговорив з Байденом контрнаступ ЗСУ і спробу заколоту в рф
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Офіс Президента. 

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію на полі бою, а також поділилися оцінками процесів, які відбуваються в росії. 

«Учорашні події викрили слабкість путінського режиму», – заявив Зеленський. 

За його словами, світ повинен тиснути на росію до відновлення міжнародного порядку. 

Глава держави подякував колезі за неослабну підтримку України, особливо відзначивши надання передових систем ППО «Петріот».

Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба. У цьому контексті він подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку коаліції винищувачів.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці, зокрема збільшення вогневих спроможностей України на полі бою з акцентом на далекобійних засобах ураження. 

«Вдячний за вашу готовність і готовність американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявив Зеленський.

Президенти скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Також лідери обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.

Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду