Зеленский обсудил с Байденом контрнаступление ВСУ и попытку мятежа в рф

Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения возможностей Украины по защите собственного неба.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает Офис Президента.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию на поле боя, а также поделились оценками процессов, происходящих в россии.

«Вчерашние события разоблачили слабость путинского режима», – заявил Зеленский.

По его словам, мир должен давить на россию до возобновления международного порядка.

Глава государства поблагодарил коллегу за неослабевшую поддержку Украины, особо отметив предоставление передовых систем ПВО «Петриот».

Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения возможностей Украины по защите собственного неба. В этом контексте он поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку коалиции истребителей.

Президенты также обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества, в частности, увеличение огневых способностей Украины на поле боя с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

«Благодарен за вашу готовность и готовность американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территорий в международно признанных границах», – заявил Зеленский.

Президенты скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО. Также лидеры обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

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