Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться «віддати частину територій для зупинення війни»

Колишній президент США допускає «здачу українських територій для завершення війни».

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій, щоб зупинити бойові дії. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

На думку Трампа, не виключено, що заради зупинення війни, яка почалася із вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому, українській владі нібито доведеться "поступитися частиною території на користь рф".

Крім того, він заявив, що Путін був "дещо ослаблений" заколотом ПВК "Вагнер", і що США мають використати цей момент для переговорів про "мирне врегулювання між Україною та рф".

"Люди повинні перестати гинути через цю безглузду війну", – сказав Трамп.

Також експрезидент США додав, що перше, що зараз повинні зробити США – це "встановити мир, зібравши росію та Україну для його укладення".

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