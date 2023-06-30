Трамп заявил, что Украине, возможно, придется «отдать часть территорий для остановки войны»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украине, возможно, придется "уступить часть территорий, чтобы остановить боевые действия". Об этом он рассказал в интервью Reuters.
По мнению Трампа, не исключено, что ради прекращения войны, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад, украинским властям якобы придется "уступить часть территории в пользу рф".
Кроме того, экс-президент США заявил, что Путин был «несколько ослаблен» мятежом ЧВК «Вагнер», и что США должны использовать этот момент для переговоров о "мирном урегулировании между Украиной и рф".
«Люди должны перестать погибать из-за этой бессмысленной войны», – сказал он.
Также Трамп добавил, что первое, что сейчас должны сделать США – это "установить мир, собрав россия и Украину для его заключения".
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