Ледве не вбив товариша під час сварки: у Києві затримали зловмисника

Між двома товаришами під час відпочинку в лісі виникла сварка, яка переросла у драку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який ледве не вбив товариша під час сварки. Фігурант накинувся на знайомого та наніс йому численні удари ногами та руками. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У поліції зазначили, що у медичний заклад було госпіталізовано чоловіка з множинними тілесними ушкодженнями, якого виявили у лісовій зоні Пущі Водиці, що в Оболонському районі.

«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Опитавши свідків інциденту, які викликали швидку потерпілому, правоохоронці встановили причетного до кримінального правопорушення чоловіка. Як з’ясувалось, між двома товаришами під час відпочинку в лісі виникла сварка, у ході якої порушник накинувся на потерпілого та наніс множинні удари. Фігурантом виявився місцевий мешканець, 1988 року народження», - сказано у повідомленні.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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