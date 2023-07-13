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Едва не убил товарища во время ссоры: в Киеве задержали злоумышленника

12:19, 13 июля 2023
Между двумя товарищами во время отдыха в лесу возникла ссора, которая переросла в драку.
Едва не убил товарища во время ссоры: в Киеве задержали злоумышленника
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, едва не убившего товарища во время ссоры. Фигурант набросился на знакомого и нанес ему многочисленные ушибы ногами и руками. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции отметили, что в медицинское учреждение был госпитализирован мужчина с множественными телесными повреждениями, который был обнаружен в лесной зоне Пущи Водицы в Оболонском районе.

«На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и оперативные сотрудники.

Опросив свидетелей инцидента, вызвавших скорую потерпевшему, правоохранители установили причастного к уголовному правонарушению мужчину. Как выяснилось, между двумя товарищами во время отдыха в лесу возникла ссора, в ходе которой нарушитель набросился на потерпевшего и нанес множественные удары. Фигурантом оказался местный житель, 1988 года рождения», - говорится в сообщении.

Злоумышленника следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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