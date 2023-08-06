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5 500 євро за втечу з України: на Львівщині затримали продавця фейкових документів

10:21, 6 серпня 2023
За 5,5 тисяч євро підозрюваний виготовив військовозобов'язаному громадянину пакет фіктивних документів, які нібито були видані місцевим ТЦКСП та ВЛК, та визначали його непридатним до військової служби.
5 500 євро за втечу з України: на Львівщині затримали продавця фейкових документів
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На Львівщині затримали 21-річного жителя Івано-Франківська за підозрою в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон з метою ухиляння від військової служби під час загальної мобілізації. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як було встановлено, за 5,5 тисяч євро підозрюваний виготовив військовозобов'язаному громадянину пакет фіктивних документів, які нібито були видані місцевим ТЦКСП та ВЛК, які визначали його непридатним до військової служби.

Завдяки цим «документам» ухилянт отримав можливість перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану.

Зловмисника затримали 3 серпня у місті Жовква під час одержання частини коштів.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

За інформацією прокуратури, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомили у ДПСУ, правоохоронці наразі встановлюють усіх причетних до організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних через кордон.

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