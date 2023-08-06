Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

  1. В Украине

5 500 евро за побег из Украины: во Львовской области задержали продавца фейковых документов

10:21, 6 августа 2023
За 5,5 тысячи евро подозреваемый изготовил военнообязанному гражданину пакет фиктивных документов, которые якобы были выданы местным ТЦКСП и ВЛК, и определяли его непригодным к военной службе.
5 500 евро за побег из Украины: во Львовской области задержали продавца фейковых документов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Львовщине задержан 21-летний житель Ивано-Франковска по подозрению в организации незаконной переправки мужчины за границу с целью уклонения от военной службы во время общей мобилизации. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как было установлено, за 5,5 тысяч евро подозреваемый изготовил военнообязанному гражданину пакет фиктивных документов, якобы выдавшихся местным ТЦКСП и ВЛК, которые определяли его непригодным к военной службе.

Благодаря этим «документам» уклонист получил возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения.

Злоумышленник был задержан 3 августа в городе Жовква при получении части средств.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

По информации прокуратуры, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Как сообщили в ГНСУ, правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео