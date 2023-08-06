5 500 евро за побег из Украины: во Львовской области задержали продавца фейковых документов

За 5,5 тысячи евро подозреваемый изготовил военнообязанному гражданину пакет фиктивных документов, которые якобы были выданы местным ТЦКСП и ВЛК, и определяли его непригодным к военной службе.

На Львовщине задержан 21-летний житель Ивано-Франковска по подозрению в организации незаконной переправки мужчины за границу с целью уклонения от военной службы во время общей мобилизации. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как было установлено, за 5,5 тысяч евро подозреваемый изготовил военнообязанному гражданину пакет фиктивных документов, якобы выдавшихся местным ТЦКСП и ВЛК, которые определяли его непригодным к военной службе.

Благодаря этим «документам» уклонист получил возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения.

Злоумышленник был задержан 3 августа в городе Жовква при получении части средств.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

По информации прокуратуры, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Как сообщили в ГНСУ, правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

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