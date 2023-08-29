За тиждень понад 5,7 тисяч публічних службовців подали щорічні декларації – НАЗК

Це майже вдвічі більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Источник фото: nazk.gov.ua

За минулий тиждень понад 5,7 тис. публічних службовців подали щорічні декларації: 1925 осіб – за 2021 рік, 3837 – за 2022 рік. Це майже вдвічі більше у порівнянні з попереднім тижнем, розповіли у НАЗК.

Так, зазначається, що всього станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подали вже 399,2 тис. посадовців.

Як повідомили у НАЗК, серед них:

48 народних депутатів (+ 3 за тиждень);

п’ять міністрів (без змін);

три заступники керівника Офісу Президента (без змін);

35 428 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 213 за тиждень);

2 570 суддів (+ 39 за тиждень);

9 975 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 67 за тиждень);

7 голів ОДА та ОВА (без змін).

За 2022 рік подали декларації понад 277 тис. осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін).

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