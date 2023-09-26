Російський обстріл інфраструктури: «Укрзалізниця» виділила автобуси для пасажирів поїздів Херсон-Миколаїв

Через наслідки російського обстрілку рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном обмежено.

У зв'язку з російським обстрілом інфраструктури на Миколаївщині, тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном, – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Пасажирів поїзда 218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

Наразі «Укрзалізниця» проводить роботи по відновленню руху. Деталі та строки відновлення руху наразі не визначені.

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