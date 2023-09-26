Российский обстрел инфраструктуры: «Укрзализныця» выделила автобусы для пассажиров поездов Херсон-Николаев

Из-за последствий российского обстрела движение поездов между Николаевом и Херсоном ограничено.

В связи с российским обстрелом инфраструктуры на Николаевщине, временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном, – сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией», – говорится в сообщении.

Кроме того, такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

Сейчас «Укрзализныця» проводит работы по восстановлению движения. Детали и сроки восстановления движения пока не определены.

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