Чоловік, який переправляв за кордон ухилянтів та росіян, постане перед судом

Ціна «послуги» за перетин кордону складала 1 400 доларів США з особи.

На Львівщині викрили чоловіка, який під час дії воєнного стану сприяв у незаконному перетині державного кордону. Його клінєнтами були не тільки українці, алей громадяни рф.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного львів’янина за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За грошову винагороду він обіцяв надати пакет фіктивних документів, на основі яких неправомірно вносились дані чоловіків до системи «Шлях».

«Таким чином їм дозволявся виїзд за межі України як водіям вантажівок. Його «клієнтами» були громадяни України та рф. Свої послуги оцінював у 1 400 доларів США з особи», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали його на початку травня 2023 року під час одержання від громадян грошових коштів у сумі 4 200 доларів США та 1 600 Євро.

За клопотанням прокурора накладено арешт на нерухоме майно та транспортний засіб обвинуваченого.

Раніше ми писали, що на Київщині правоохоронці викрили ділків, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. Вартість «послуги» для однієї особи становила від 900 до 4000 доларів США.

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