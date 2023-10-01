Перед судом постане чоловік, який дротом побив свого онука

За побиття дитини чоловіку загрожує штраф, виправні або громадські роботи.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 56-річного жителя м. Звенигородка, який наніс дитині тілесні ушкодження. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що місцевий житель умисно наніс кілька ударів проводом від електричного подовжувача по спині та нозі своєму 9-річному онукові, внаслідок чого спричинив хлопчику легкі тілесні ушкодження.

У прокуратурі додали, що санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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