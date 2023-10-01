Апеляційна палата ВАКС залишила без змін санкції щодо ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони

У колаборанта Дмитра Ворони конфіскували нерухомість, автомобілі та землю.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про залишення без змін рішення Вищого антикорупційного суду від 31.07.2023 року про застосування санкції до колишнього заступника міністра юстиції Дмитра Ворони. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«ВАКС застосував до Ворони Дмитра Миколайовича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнув у дохід держави активи, які належать Вороні Д.М. та активи, щодо яких Ворона Д.М. може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме:

4 (чотири) квартири,

10 (десять) земельних ділянок,

садовий будинок,

домоволодіння,

3(три) автомобілі,

грошові кошти», - сказано у повідомленні.

Судове рішення набрало законної сили 28 вересня 2023 року.

Ворона Дмитро Миколайович — колишній заступник Міністра юстиції України. Наразі є сенатором російської федерації. Бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Підтримує дії країни-агресора.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.