СБУ повідомила про підозру окупанту, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі

Правоохоронці встановили особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков).
«Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки». Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у «прайм-тайм» на телеканалі «россия 1», — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.
«Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.
У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.
Загарбники звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Вигаданою «підставою» для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів.
Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства», — зазначили в СБУ.
У результаті розслідування цього злочину СБУ отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.
Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).
«Оскільки зловмисники перебувають на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців буде знайдено і покарано незалежно від часу та місць їхнього перебування», — додали в СБУ.
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