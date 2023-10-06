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В Одесі демонтували понад 30 вивісок та табличок, розміщених недержавною мовою

10:37, 6 жовтня 2023
Серед них, вивіски магазинів, кафе, піцерій.
В Одесі демонтували понад 30 вивісок та табличок, розміщених недержавною мовою
Фото: Одеська міськрада
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В Одесі вже демонтовано 36 вивісок та табличок, розміщених виключно недержавною мовою. Серед них, вивіски магазинів, кафе, піцерій. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

На адресу Уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити звернення громадян щодо розміщення недержавною мовою в Одесі інформації для загального ознайомлення, зокрема вивісок, табличок, а також зовнішньої реклами.

В одеській мерії повідомили, що КУ "Одесреклама" постійно проводить перевірки. У разі порушення законодавства виносяться приписи або здійснюється демонтаж. Особливо це стосується об’єктів з російською мовою.

Відповідно до статті 32 мовного Закону мовою реклами, включаючи рекламу на телебаченні і радіо, є державна мова. Ці вимоги поширюються на всі визначені види реклами незалежно від способу її розміщення та змісту (внутрішню, зовнішню, рекламу на транспорті, політичну, соціальну рекламу тощо).

Одеса потребує посиленого контролю за дотриманням мовного законодавства в сферах реклами та інформації для загального ознайомлення.

"Вкотре закликаю очільника Одеси до затвердження міської мовної програми, яка, в тому числі, передбачала б заходи щодо забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок, а також забезпечення дотримання норм законодавства про державну мову суб’єктами господарювання. Розміщена з порушеннями зовнішня реклама чи вивіска має бути демонтована. Дотримання мовного законодавства – це вимога Закону та сьогодення" – наголосив Кремінь.

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