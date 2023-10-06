Кабмін призначив заступника голови Державної міграційної служби

Заступником очільника Держміграційної служби став Кахабер Берікашвілі.

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 6 жовтня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було погоджено призначення Берікашвілі Кахабера Важаєвича заступником Голови Державної міграційної служби України.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 6 жовтня.

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