$1000 за списання податкових зобов’язань – затримано начальника відділу ГУ ДПС у місті Києві

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримали начальника одного з відділів ГУ ДПС у місті Києві за підозрою в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, до ГУ ДПС у місті Києві звернувся громадянин щодо з’ясування підстав накладення обтяжень на рухоме майно його близьких осіб та можливості скасування таких обтяжень.

«Під час надання консультації з цих питань 39-річний податківець повідомив, що у зв’язку із наявною заборгованістю зі сплати окремих видів податків декларанту було нараховано пеню, що також потягнуло накладення обтяжень на майно боржника.

При цьому, посадовець запропонував списати нараховану пеню та зняти усі діючи обтяження за умови сплати основної суми податкових зобов’язань, а також передачі неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США», - повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як зазначається, податківця затримали в порядку ст. 208 КПК України у п’ятницю, 13 жовтня, після отримання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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