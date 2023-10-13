$1000 за списание налоговых обязательств – задержан начальник отдела ГУ ГНС в городе Киеве

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержан начальник одного из отделов ГУ ГНС в городе Киеве по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в ГУ ГНС в Киеве обратился гражданин по поводу выяснения оснований наложения обременений на движимое имущество его близких лиц и возможности отмены таких обременений.

«Во время предоставления консультации по этим вопросам 39-летний налоговик сообщил, что в связи с имеющейся задолженностью по уплате отдельных видов налогов декларанту была начислена пеня, что также повлекло наложение обременений на имущество должника.

При этом должностное лицо предложило списать начисленную пеню и снять все действующие обременения при условии уплаты основной суммы налоговых обязательств, а также передачи неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США», – сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как отмечается, налоговика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в пятницу, 13 октября, после получения неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.