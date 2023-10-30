У Львові 14-річна дівчина випала з вікна 8-го поверху

У понеділок, 30 жовтня, у львівському мікрорайоні Рясне-2 14-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки, передає lviv.media.
Зазначається, що інцидент стався о 14:40 на вулиці Величковського. У результаті падіння дівчина отримала важкі травми, її відвезли в реанімацію.
Деталі події встановлюються.
Раніше в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.
У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».
Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.
Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.
Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.
Нагадаємо, у столиці стався шостий дитячий суїцид: із вікна багатоповерхівки вистрибнув хлопець.
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