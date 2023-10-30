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Во Львове 14-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа

18:32, 30 октября 2023
Девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Во Львове 14-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа
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В понедельник, 30 октября, во львовском микрорайоне Рясне-2 14-летняя девочка выпала из многоэтажного окна, передает lviv.media.

Отмечается, что инцидент произошел в 14.40 на улице Величковского. В результате падения девочка получила тяжелые травмы, ее увезли в реанимацию.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

В Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

Напомним, в столице произошел шестой детский суицид: из окна многоэтажки выпрыгнул парень.

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