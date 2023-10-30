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Совершили незаконное таможенное оформление 16 авто по заниженным ставкам: разоблачили таможенников

18:25, 30 октября 2023
В Киеве таможенники злоупотребляли служебным положением.
Совершили незаконное таможенное оформление 16 авто по заниженным ставкам: разоблачили таможенников
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В Киеве сообщили о подозрении четырем инспекторам Киевской таможни по фактам злоупотребления служебным положением и служебной халатности при осуществлении таможенных оформлений, ввезенных в Украину транспортных средств специализированного назначения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, инспекторы Киевской таможни разработали противоправный механизм, заключавшийся в освобождении от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины транспортных средств специализированного назначения.

«Фигурантами в период с апреля по июнь 2022 года было осуществлено 16 таможенных оформлений в режиме импорта транспортных средств с неправомерным применением льготы для дальнейшего освобождения от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины.

Указанные действия привели к потере Государственным бюджетом Украины таможенных платежей на общую сумму более 1,9 млн. гривен», - сказано в сообщении.

Следствие продолжается. Трем подозреваемым избраны меры пресечения, четвертому фигуранту, который в настоящее время уже не работает в органах Киевской таможни, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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