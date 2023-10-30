Здійснили незаконне митне оформлення 16 авто за заниженими ставками: викрили митників

У Києві митники зловживали службовим становищем.

У Києві повідомили про підозру чотирьом інспекторам Київської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службової недбалості при здійсненні митних оформлень, ввезених в Україну транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Як повідомила Київська міська прокуратура, інспектори Київської митниці розробили протиправний механізм, який полягав у звільненні від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита транспортних засобів спеціалізованого призначення.

«Фігурантами в період з квітня по червень 2022 року було здійснено 16 митних оформлень у режимі «імпорт» транспортних засобів із неправомірним застосуванням пільги для подальшого звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита.

Вказані дії призвели до втрати Державним бюджетом України митних платежів на загальну суму понад 1,9 млн гривень», - сказано у повідомленні.

Слідство триває. Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи, четвертому фігуранту, який на цей час уже не працює в органах Київської митниці, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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