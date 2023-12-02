Облаштовували позиції окупантів та воювали проти ЗСУ: засуджено бойовиків таких званих «лнр» і «днр»

Двоє чоловіків отримали 12 років ув’язнення.

Фото: Офіс Генпрокурора

Суд покарав за державну зраду двох чоловіків, які воювали проти ЗСУ у рядах бойовиків. Вони отримали покарання у вигляді 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо, 24 лютого 2022 року житель Макіївки мобілізувався до «5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот». Він займався обладнанням позицій неподалік Херсона й на Миколаївщині, а згодом забезпечував харчуванням свій підрозділ в районі Мар’їнки. Крім того, засуджений разом ще з 12 учасниками нзф «днр» виконував бойові завдання в районі Красногорівки.

На наступний день після повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога й мешканець Луганська. Він вступив до складу «4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «лнр». Отримавши зброю, гранатометник облаштовував вогневі позиції в Алчевську, Кремінній та с. Новолуганському, а у вересні 2023 року – у Кліщіївці під Бахмутом.

Під час контрнаступу ЗСУ обох затримали. До вироків судів вони перебували під вартою.

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