Обустраивали позиции оккупантов и воевали против ВСУ: осуждены двое участников таких называемых «лнр» и «днр»

Двое мужчин получили 12 лет заключения.

Фото: Офис Генпрокурора

Суд наказал за государственную измену двух мужчин, воевавших против ВСУ в рядах боевиков. Они получили наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Офис Генпрокурора.

Как сообщается, 24 февраля 2022 года житель Макеевки мобилизовался в «5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот». Он занимался оборудованием позиций недалеко от Херсона и Николаевской области, а впоследствии обеспечивал питанием свое подразделение в районе Марьинки. Кроме того, осужденный вместе еще с 12 участниками нзф «днр» выполнял боевые задания в районе Красногоровки.

На следующий день после полномасштабного вторжения рф добровольно перешел на сторону врага и житель Луганска. Он вступил в состав «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «лнр». Получив оружие, гранатометчик обустраивал огневые позиции в Алчевске, Кременной и с. Новолуганском, а в сентябре 2023 года – в Клещеевке под Бахмутом.

Во время контрнаступления ВСУ обоих задержали. До приговоров судов они находились под стражей.

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