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Коли буде відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій: відповідь НАЗК

10:40, 7 грудня 2023
У НАЗК повідомили, що публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито.
Коли буде відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій: відповідь НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні планує відкрити публічний доступ до Реєстру декларацій. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

«Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), поданих такими особами.

Не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати. Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції», - повідомляють у НАЗК.

Національне агентство також звертає увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру.

Зазначається, що ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб України.

У НАЗК нагадали, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

«Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі», - повідомили у НАЗК.

У відомстві також вказали, що повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців 

Додамо, контроль за деклараціями посадовців посилять, - Кабмін схвалив законопроект на виконання рекомендацій Єврокомісії. 

Крім того, в Реєстрі декларацій відновили роботу функції «Дані для декларації».

Також у НАЗК роз’яснили про нові категорії декларантів: члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК.

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