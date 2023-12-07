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  1. В Украине

Когда будет открыт публичный доступ к Реестру деклараций: ответ НАПК

10:40, 7 декабря 2023
В НАПК сообщили, что публичный доступ в Реестр деклараций вскоре будет открыт.
Когда будет открыт публичный доступ к Реестру деклараций: ответ НАПК
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Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре планирует открыть публичный доступ в Реестр деклараций. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

«На данный момент НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр), поданных такими лицами.

Не позднее 10 декабря НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, поступивших в эту дату. Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», - сообщают в НАПК.

Национальное агентство также обращает внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра.

Отмечается, что инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Украины.

В НАПК напомнили, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

«Извлечение документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе», - сообщили в НАПК.

В ведомстве также отметили, что полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 10 октября подписал закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц. 

Добавим, контроль за декларациями чиновников усилят, - Кабмин одобрил законопроект на выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

Кроме того, в Реестре деклараций возобновили работу функции «Данные для декларации».

Также в НАПК разъяснили о новых категориях декларантов: члены ВВК, ВКК, МСЭК, ВЛК.

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