Суд покарав власника собаки, яка понівечила обличчя перехожого

У Черкасах засудили власника собаки, яка понівечила місцевого жителя.

Фото ілюстративне, джереол фото: bessarabiainform.com

У Черкасах засуджено місцевого жителя за фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження.

Черкаська обласна прокуратура нагадала, що жахливий випадок стався що у вересні 2023 року в одному із районів м. Черкаси.

«Собака бійцівської породи, перебуваючи без нагляду власника, вибігла з території домоволодіння та накинулася на 55-річного перехожого, понівечивши йому обличчя», - сказано у повідомленні

У прокуратурі зазначили, що суд погодився з обґрунтованими доводами прокурора, що власник бійцівського пса не вжив жодних заходів, які б могли убезпечити перехожих від нападу агресивної тварини, оскільки собака без нагляду могла вільно пересуватися не лише подвір’ям, а й вулицею, що зрештою призвело до трагедії.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробування терміном на 1 рік.

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