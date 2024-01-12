Суд наказал владельца собаки, которая изуродовала лицо прохожего

В Черкассах осудили владельца собаки, которая изуродовала местного жителя.

Фото иллюстративное, источник фото: bessarabiainform.com

В Черкассах осужден местный житель по факту неосторожного тяжелого телесного повреждения.

Черкасская областная прокуратура напомнила, что ужасный случай произошел в сентябре 2023 года в одном из районов г. Черкассы.

«Собака бойцовской породы, находясь без присмотра владельца, выбежала с территории домовладения и набросилась на 55-летнего прохожего, изуродовав ему лицо», - сказано в сообщении

В прокуратуре отметили, что суд согласился с обоснованными доводами прокурора, что владелец бойцовского пса не принял никаких мер, которые могли бы обезопасить прохожих от нападения агрессивного животного, поскольку собака без присмотра могла свободно передвигаться не только по двору, но и по улице, что в конце концов привело к трагедии.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания по испытанию сроком на 1 год.

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