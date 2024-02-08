У підвалі багатоповерхівки у Києві чоловік виявив вибухонебезпечну знахідку: фото

У підвалі багатоповерхівки киянин виявив, ймовірно, артилерійський снаряд.

У Києві чоловік виявив у підвалі багатоповерхівки, ймовірно, артилерійський снаряд. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Як зазначається, подія сталася у Солом'янському районі. Чоловік, який зателефонував на лінію 112, повідомив, що під час проведення робіт виявив вибухонебезпечний предмет у підвалі житлового будинку.

На місце події оперативно відправилися патрульні. Вони обмежили людям вхід до приміщення, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу й вибухотехніків.

Також у поліції показали фото знахідки:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.