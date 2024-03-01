Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, — Федір Веніславський

Усі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав положення до законопроєкту про мобілізацію, за яким всі аспіранти мають право на відстрочення. Про це заявив член комітету Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Веніславський зазначив, що не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету.

«Це є неконституційно й порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання», – наголосив народний депутат.

Він додав, що Міносвіти розробить спеціальний механізм виявлення людей, які насправді не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань.

Також Веніславський заявив, що парламент має всі шанси ухвалити законопроєкт вже до кінця березня.

Раніше ми писали, що перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу, адже кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Як ми писали, відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроєкту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.