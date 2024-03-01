Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

  1. В Україні

Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, — Федір Веніславський

12:25, 1 березня 2024
Усі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання.
Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, — Федір Веніславський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав положення до законопроєкту про мобілізацію, за яким всі аспіранти мають право на відстрочення. Про це заявив член комітету Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Веніславський зазначив, що не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету.

«Це є неконституційно й порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання», – наголосив народний депутат.

Він додав, що Міносвіти розробить спеціальний механізм виявлення людей, які насправді не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань.

Також Веніславський заявив, що парламент має всі шанси ухвалити законопроєкт вже до кінця березня. 

Раніше ми писали, що перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу, адже кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Як ми писали, відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року. 

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроєкту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео